Как пишут пользователи, из-за сильных выбоин можно загубить диски и ходовую.

Как пишут пользователи, из-за сильных выбоин можно загубить диски и ходовую.По информации ГИБДД, на этом участке трассы пострадало уже больше пятидесяти машин- ездить попросту опасно.Безобразие!Засыпали вот это крошкой, она теперь вся летит и в стёлка, и в кузов. Не знаю, временно. Но когда будут делать по-нормальному, когда только высохнет. А так вот... змейкой по всей дороге.Что стало причиной проблем на дороге и когда будет полноценный ремонт? - об этом в нашем итоговом выпуске в 21.05.