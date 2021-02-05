Цель – организация совместной работы по повышению эффективности антинаркотической деятельности среди жителей города Москвы с ограниченными возможностями...

В здании Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Азовская, дом 19 состоялась рабочая встреча с участием врио начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве полковника полиции Евгения Бородихина и председателя Московской городской организации Всероссийского общества глухих Александра Бочкова.Цель – организация совместной работы по повышению эффективности антинаркотической деятельности среди жителей города Москвы с ограниченными возможностями, привлечение общественного внимания к социально значимым проблемам, в том числе проблеме незаконного оборота запрещенных средств и веществ, а также формированию в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.В ходе встречи достигнуты договоренности:- о создании видеороликов с сурдопереводом;- о создании мессенджера для обращения глухонемых граждан в органы внутренних дел;- об организации обучения сотрудников УНК ГУ МВД России по г. Москве русскому жестовому языку;- об оказании содействия в проведении профилактических антинаркотических мероприятий для слабослышащих граждан;- о размещении на всех интернет-ресурсах Московской городской организации Всероссийского общества глухих антинаркотических видеосюжетов.По итогам рабочей встречи принято решение о заключении соглашения и подписании совместного плана по взаимодействию с целью повышения эффективности антинаркотической деятельности среди населения города Москвы на 2021 год.УНК ГУ МВД России по г. Москве