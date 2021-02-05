Цель – организация совместной работы по повышению эффективности антинаркотической деятельности среди жителей города Москвы с ограниченными возможностями...
В здании Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Азовская, дом 19 состоялась рабочая встреча с участием врио начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве полковника полиции Евгения Бородихина и председателя Московской городской организации Всероссийского общества глухих Александра Бочкова.
Цель – организация совместной работы по повышению эффективности антинаркотической деятельности среди жителей города Москвы с ограниченными возможностями, привлечение общественного внимания к социально значимым проблемам, в том числе проблеме незаконного оборота запрещенных средств и веществ, а также формированию в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.
В ходе встречи достигнуты договоренности:
- о создании видеороликов с сурдопереводом;
- о создании мессенджера для обращения глухонемых граждан в органы внутренних дел;
- об организации обучения сотрудников УНК ГУ МВД России по г. Москве русскому жестовому языку;
- об оказании содействия в проведении профилактических антинаркотических мероприятий для слабослышащих граждан;
- о размещении на всех интернет-ресурсах Московской городской организации Всероссийского общества глухих антинаркотических видеосюжетов.
По итогам рабочей встречи принято решение о заключении соглашения и подписании совместного плана по взаимодействию с целью повышения эффективности антинаркотической деятельности среди населения города Москвы на 2021 год.
УНК ГУ МВД России по г. Москве