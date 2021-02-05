Обвиняемая 39 раз оплатила покупки в магазинах чужой банковской картой, найденной на улице.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета).В ходе предварительного следствия установлено, что 53-летняя местная жительница в июле прошлого года нашла на улице в соседней области чужую банковскую карту. Воспользовавшись тем, что банковская карта имела бесконтактную технологию оплаты, обвиняемая 39 раз оплачивала покупки в магазинах. В результате противоправных действий потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму более 29 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проанализировали информацию о платежах по карте, выяснили, в каких магазинах производилась оплата. В результате проделанной работы оперативники установили личность фигурантки и ее местонахождение. В содеянном она созналась и в полном объеме возместила потерпевшему причиненный материальный ущерб.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.