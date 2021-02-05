Из незаконного оборота изъято более 100 граммов героина.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Кольчугинского района 1980 г.р. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере) и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).Фигурант был задержан оперативниками в мае прошлого года при попытке сбыта наркотиков через «тайник-закладку».В ходе личного досмотра обвиняемого и его автомобиля, а также по месту жительства полицейские обнаружили 15 свертков и нефасованное наркотическое средство «героин».Общая масса изъятого из незаконного оборота наркотического средства превысила 118 граммов.Также полицейские установили причастность обвиняемого к факту сбыта героина, массой 2,26 гр.В настоящее время уголовноt делj с утвержденным обвинительным заключением направленj в суд для рассмотрения по существу.