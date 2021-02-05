Ночь волшебства и книг. Библиотеки Владимира присоединились к международной акции “Всемирная Ночь Гарри Поттера”. Серия книг писательницы Джоан Роулинг о юном мальчике- волшебнике,

Ночь волшебства и книг. Библиотеки Владимира присоединились к международной акции “Всемирная Ночь Гарри Поттера”. Серия книг писательницы Джоан Роулинг о юном мальчике- волшебнике, его друзьях и борьбе со злом покорила миллионы читателей по всему миру. Уже несколько лет ежегодно акцию объявляет одно из британских издательств, благодаря которому поттериана увидела свет. Маргарита Махрова, корреспондент 6 канала: