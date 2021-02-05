На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости - Комарова Евгения Александровна.

Управление Росреестра по Владимирской области проводит прямую телефонную линию на тему: «Особенности заключения и государственной регистрации договора уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве».Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 10 февраля 2021 года в Управлении будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Особенности заключения и государственной регистрации договора уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве».На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости - Комарова Евгения Александровна.Время проведения прямой линии с 13:00 до 14:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 33-35-50.