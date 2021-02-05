Добавим, что в прошлом году Дмитрия Хвостова за крупную взятку приговорили к 12 годам тюрьмы и штрафу 40 млн рублей.

Во Владимире утвердили обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего водителя экс-замгубернатора Дмитрия Хвостова. Игорь Козырский обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.По версии следствия, в мае 2015 года бывший вице-губернатор попросил подчинённого съездить в офис компании ООО «Строй-Инвест» и забрать у гендиректора фирмы 10 млн рублей. Водитель выполнил поручение начальника, за что и отправился под суд.Пресс-служба прокуратуры региона сообщает, что фигурант дела полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Дело будет рассматривать в Ленинский районный суд.Добавим, что в прошлом году Дмитрия Хвостова за крупную взятку приговорили к 12 годам тюрьмы и штрафу 40 млн рублей.