Адвокат подозреваемой попросила Фемиду назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Гособвинитель считает, что следующие шесть лет жизни Любовь Быкова должна провести в тюрьме.

Во Владимире Октябрьский районный суд 8 февраля огласит приговор бывшему главврачу Областной клинической больницы Любови Быковой. Она обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взяток в крупном размере.По версии гособвинения, женщина, используя своё служебное положение, обеспечила частной фирме победу в торгах поставку компьютерного томографа стоимостью свыше 72 млн рублей.Следствие утверждает, что за свои услуги экс-главврач ОКБ получила 950 тысяч рублей. При этом за аналогичную «работу», но уже по закупке электрокардиостимуляторов и расходных материалов, она была вознаграждена суммой в полмиллиона рублей.С ноября 2019 года до июля 2020 подсудимая находилась стражей в СИЗО. Остальное время провела под домашним арестом. В ходе следствия медик полностью признала свою вину.Следователи оценили ущерб государству в 4 млн рублей и арестовали недвижимость, принадлежащую обвиняемой. Её стоимость превышает 1,5 млн рублей.Вчера, 4 февраля, состоялось последнее перед вынесением приговора судебное заседание. Адвокат подозреваемой попросила Фемиду назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Гособвинитель считает, что следующие шесть лет жизни Любовь Быкова должна провести в тюрьме.