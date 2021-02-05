В мэрии отмечают, что работы продолжатся в круглосуточном режиме.

Владимирские коммунальщики вышли на борьбу с последствиями . Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.По информации чиновников, в ночь с четверга на пятницу дороги областного центра расчищало 58 единиц техники. Утром на улицы вышли 57 снегоуборочных машин и 70 дворников. Городские тротуары от снега чистят 11 тракторов.Добавим, что 18 комплексных дорожных машин (КДМ) и 2 грейдера повторно проводят уборку заносов и обрабатывают проезжую часть пескосоляной смесью. Снег вывозят 12 самосвалов.В мэрии отмечают, что работы продолжатся в круглосуточном режиме.