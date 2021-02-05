Установка пешеходных ограждений - требование Федерального закона.

Муниципальный «Центр управления городскими дорогами» получил очередной исполнительный лист отдела судебных приставов на установку пешеходных ограждений. На этот раз от МКУ «ЦУГД» требуют оборудовать заборами пешеходные переходы со светофорным регулированием на перекрестках ул. Мира и ул. Полины Осипенко, ул. Мира и ул. Батурина и ул. Мира и ул. Горького.Установка пешеходных ограждений - требование Федерального закона «О безопасности дорожного движения». По закону, пешеходные ограждения перильного типа требуется устанавливать у наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием, причем с обеих сторон проезжей части, на расстоянии не менее 50 метров в обе стороны от пешеходного перехода. Пешеходные ограждения должны соответствовать определенному ГОСТу, поэтому в областном центре монтируют ограждения, отвечающие требованиям ГОСТа Р 52766-2007. К слову, одна двухметровая секция такого оцинкованного забора типа «полукрест» обходится городскому бюджету в 4 тыс. рублей.По данным госавтоинспекторов, пешеходные ограждения снижают риски перехода проезжей части в несанкционированных местах и влияют на сокращение числа ДТП, связанных с наездом транспортных средств на пешеходов. Ну, а надзорные, контролирующие и проверяющие органы, которых, как известно, сегодня предостаточно, пристрастно следят за количеством пешеходных ограждений и требуют от муниципалитетов роста показателей - в том числе, через суд и многотысячные штрафы.