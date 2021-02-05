Диагностика онкологических заболеваний во Владимирской области выходит на новый уровень. Центр ядерной медицины открылся на базе Областной клинической больницы. На его строительство

Диагностика онкологических заболеваний во Владимирской области выходит на новый уровень. Центр ядерной медицины открылся на базе Областной клинической больницы. На его строительство потрачено более 200 миллионов рублей. Выявление опухолей здесь проводят с помощью специального медикамента, в котором содержится радиоактивные вещества. Предварительно через защитный экран его набирают в шприц. После того, как радиофарм препарат набран, нужно