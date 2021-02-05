В 2021 году во Владимирской области реконструируют наружные сети водоснабжения и водозабор в селе Бутылицы Меленковского района. Стоимость работ составит 62,5 млн рублей.
В 2021 году во Владимирской области реконструируют наружные сети водоснабжения и водозабор в селе Бутылицы Меленковского района. Стоимость работ составит 62,5 млн рублей.
Как сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства, в селе выявлено превышение содержания железа в воде.
«Действующее водоподъёмное оборудование и значительная часть наружных сетей имеют высокий износ», - подчеркнули в ведомстве.
В результате реализации проекта здесь заменят 14627 метров водопровода.
«Около 1500 жителей будут обеспечены качественной питьевой водой», - резюмировали в обладминистрации.