В 2021 году во Владимирской области реконструируют наружные сети водоснабжения и водозабор в селе Бутылицы Меленковского района. Стоимость работ составит 62,5 млн рублей.

В 2021 году во Владимирской области реконструируют наружные сети водоснабжения и водозабор в селе Бутылицы Меленковского района. Стоимость работ составит 62,5 млн рублей.Как сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства, в селе выявлено превышение содержания железа в воде.«Действующее водоподъёмное оборудование и значительная часть наружных сетей имеют высокий износ», - подчеркнули в ведомстве.В результате реализации проекта здесь заменят 14627 метров водопровода.«Около 1500 жителей будут обеспечены качественной питьевой водой», - резюмировали в обладминистрации.