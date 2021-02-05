Режим самоизоляции для пожилых пенсионеров старше 65 лет во Владимирской области продлён. Об этом сообщают власти региона. Так, соблюдать коронавирусные ограничения пожилые жители области

Режим самоизоляции для пожилых пенсионеров старше 65 лет во Владимирской области продлён. Об этом сообщают власти региона. Так, соблюдать коронавирусные ограничения пожилые жители области должны до 21 февраля. Представителям старшего поколения разрешается только обращаться медицинской помощью, ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать домашних животных не дальше 100 метров от дома. Впрочем, теперь от режима