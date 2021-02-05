Преступная финансовая деятельность «коммерсантов» была раскрыта и пресечена. По информации облпрокуратуры, по указанному эпизоду им предъявлено обвинение. Обвинительное заключение направлено в суд.

Двое жителей Кольчугино и Собинки обманным путём собрали с 19 жителей региона 9,5 млн рублей. Злоумышленники создали для доверчивых вкладчиков ореол успешной компании, а в этом время тратили средства клиентов на собственные нужды.Как водится, компаньоны сулили высокие проценты, но на самом деле никаких коммерческих организаций они не регистрировали и не вели никакой предпринимательской деятельности.Преступная финансовая деятельность «коммерсантов» была раскрыта и пресечена. По информации облпрокуратуры, по указанному эпизоду им предъявлено обвинение. Обвинительное заключение направлено в суд.Отмечается, что оба «великих комбинатора» уже сидят за схожие преступления.