Для ликвидации ЧП привлекались 18 человек личного состава и 6 единиц техники, а также два звена газодымозащитной службы.

Утром 5 февраля в 8:55 из Коврова в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. На улице Грибоедова в доме №11 полыхала квартира на первом этаже.Пожарные потушили пламя на площади 4 квадратных метра. На пепелище спасатели обнаружили погибшего мужчину 1981 года рождения.Как сообщает пресс-служба МЧС, во время происшествия из многоэтажки эвакуировано 20 человек.Для ликвидации ЧП привлекались 18 человек личного состава и 6 единиц техники, а также два звена газодымозащитной службы.По предварительной версии дознавателей, причиной пожара стала неосторожность при курении.