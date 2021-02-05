Планируется реконструировать 9,9 километров автомагистралей к четырём деревням и сёлам, а также разработать проект на строительство пяти участков.

Во Владимирской области на строительство и ремонт дорог местного значения выделено более 256 млн рублей. Об этом редакции сообщили в пресс-службе губернатора.Планируется реконструировать 9,9 километров автомагистралей к четырём деревням и сёлам, а также разработать проект на строительство пяти участков.«На эти деньги построят подъезды к посёлку Якимец в Гусь-Хрустальном районе, к деревне Нерлинка в Камешковском районе и к деревне Ярцево в Селивановском районе. В этом году планируется начать реконструкцию автодороги «Дмитриево – Алачино» в Ковровском районе», - уточнили в обладминистрации.Кроме того, завершится разработка ПСД на трассы «Лучинки – Светильново» и «Юрово – Крылово – Овинищи» – Картаганово» в Гороховецком районе, «Петраково – Фомицино» – Пустой Ярославль» в Суздальском районе, а также на подъезд к деревне Починки в Гусь-Хрустальном районе и подъезд к деревне Глебово в Селивановском районе.