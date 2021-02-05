От режима самоизоляции теперь освобождаются граждане старше 65 лет, которые:

От режима самоизоляции теперь освобождаются граждане старше 65 лет, которые:– прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции – через 14 дней после второй прививки с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;– имеют справку о выявлении у них антител класса G (IgG) к вирусу COVID-19, действительную в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего биологического материала.При этомпо 21 февраля во Владимирской области продлён срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для граждан старше 65 лет.В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции. Напомним, представителям старшего поколения разрешается обращаться за медицинской помощью в учреждения здравоохранения, выгуливать животных не дальше 100 метров от дома и ходить в ближайший магазин или аптеку.