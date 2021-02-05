Внесены изменения в «О введении режима повышенной готовности».

Внесены изменения в«О введении режима повышенной готовности».В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции по 21 февраля во Владимирской области продлён срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для граждан старше 65 лет.В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции. Напомним, представителям старшего поколения разрешается обращаться за медицинской помощью в учреждения здравоохранения, выгуливать животных не дальше 100 метров от дома и ходить в ближайший магазин или аптеку.От режима самоизоляции теперь освобождаются граждане старше 65 лет, которые:– прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции – через 14 дней после второй прививки с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;– имеют справку о выявлении у них антител класса G (IgG) к вирусу COVID-19, действительную в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего биологического материала.В регионе продолжается доставка продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым гражданам, которые находятся на самоизоляции. Они могут обращаться за этой помощью по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. В Службу срочной социальной помощи можно бесплатно позвонить с городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного телефона – по номеру 8-800-100-81-28. Телефон – многоканальный.