Этот факт в дальнейшем является основанием для отказа в принятии на государственную гражданскую службу.

В 2020 году и январе текущего года департамент безопасности администрации области провёл проверки в отношении трёх руководителей органов исполнительной власти и двух заместителей руководителей по фактам нарушений требований об урегулировании конфликта интересов, представления недостоверных и неполных сведений о доходах. Трое госслужащих уволились, не дожидаясь результатов этих проверок, в отношении двух применены дисциплинарные взыскания.В декларационную кампанию 2020 года, которая из-за коронавируса была продлена до 1 августа, департамент принял и проанализировал 4,5 тыс. справок о доходах, расходах и имуществе, поступивших от государственных гражданских служащих, глав администраций городов и сельских поселений, депутатов органов местного самоуправления.По результатам проверок 7 муниципальных депутатов лишены полномочий, из них пятеро – в связи с утратой доверия. В соответствии с федеральным законодательством этот факт в дальнейшем является основанием для отказа в принятии на государственную гражданскую службу.