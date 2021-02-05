Сегодня день памяти Бориса Французова- нашего земляка, прославленного мастера офорта. Знаменитый художник родился 81 год назад в Камешковском районе.

Сегодня день памяти Бориса Французова- нашего земляка, прославленного мастера офорта. Знаменитый художник родился 81 год назад в Камешковском районе.На многих его работах - его малая родина- деревня ЗаУечье. В ней он рос у бабушки и дедушки, после того, как остался сиротой после смерти матери в военном 42-ом. Работы заслуженного художника России Бориса Французова ( его не стало в 93-ем) хранятся в ведущих музеях и галереях страны. В регионе действует фонд имени Бориса Французова. Также во Владимире открыта его мемориальная мастерская.