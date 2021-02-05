Во Владимирскую область возвращаются сильные морозы. В МЧС, ссылаясь на Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщают, что с 7 по 11 февраля в регионе

Во Владимирскую область возвращаются сильные морозы. В МЧС, ссылаясь на Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщают, что с 7 по 11 февраля в регионе ожидается понижение температуры воздуха. Среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 7 градусов ниже климатической нормы. Во Владимире, к примеру, температура ночью опустится до -28 градусов. В МЧС предупреждают, что