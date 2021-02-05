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<a href="https://33live.ru/novosti/05-02-2021-vtb-preduprezhdaet-o-novom-vide-moshennichestva-v-zakupochnoj-deyatelnosti.html" target="_blank">ВТБ предупреждает о новом виде мошенничества в закупочной деятельности</a> - В последнее время ВТБ фиксирует рост активности мошенников в области закупочной деятельности. Злоумышленники, представляясь сотрудниками подразделения закупок банка, направляют на ..