Квитанции за водоснабжение владимирцам теперь обойдутся дороже. И дело не в том, что вода подорожала. Просто теперь на потребителя, то есть на нас с Вами, переложили ещё и банковскую комиссию.

Квитанции за водоснабжение владимирцам теперь обойдутся дороже. И дело не в том, что вода подорожала. Просто теперь на потребителя, то есть на нас с Вами, переложили ещё и банковскую комиссию. Наталья Павлова, сотрудница банка: -Почему комиссия взимается? Ну, так заключен договор. Комиссию оплачивает сам клиент. Комиссия берется 3% от суммы – минимум 30 рублей получается.