Эпидемиологическая обстановка на Украине остается сложной. Страна никак не может решить вопрос с вакцинацией. Однако такая ситуация мало волнует президента Владимира Зеленского: он закатил массовую вечеринку в честь своего дня рождения.

Эпидемиологическая обстановка на Украине остается сложной. Страна никак не может решить вопрос с вакцинацией. Однако такая ситуация мало волнует президента Владимира Зеленского: он закатил массовую вечеринку в честь своего дня рождения.Журналисты выяснили, что украинский лидер отметил 43-летие в квартире своего друга Тимура Миндича – одного из владельцев студии "Квартал-95". На мероприятии присутствовало более 30 человек, большинство из них были без средств защиты и не соблюдали социальную дистанцию.Среди приглашенных репортеры заметили министра развития общин и территорий Алексея Чернышева и главу президентского офиса Дмитрия Ермака. Как передает "Радио Свобода", вечеринка продолжалась около восьми часов. Журналисты вызвали на место полицию, однако те не обнаружили нарушений.Отметим, что мероприятие состоялось в разгар карантина. Накануне правительство продлило ограничения из-за COVID-19 до конца апреля. В стране запрещена работа заведений общественного питания, торговых ценов, спортивных залов, образовательных учреждений (исключение – детские сады).Общее число заразившихся сегодня составляет 1,23 миллиона. За прошедшие сутки в стране подтвердили более 4 тысяч новых случаев. Выздоровели и покинули больницы 1,06 миллиона граждан, скончались 23 тысячи пациентов.