Проверка коснётся Владимира, города Радужный, Гусь-Хрустального, Селивановского, Меленковского, Юрьев-Польского, Вязниковскогои Гороховецкого районов.

Главный государственный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова подписала постановление о мониторинге состояния коллективного иммунитета к инфекционным болезням у жителей региона.Роспотребнадзор планирует обследовать владимирцев на невосприимчивость к дифтерии, коклюшу, столбняку, кори, краснухе, эпидемическому паротиту, полиомиелиту, вирусному гепатиту «В» и менингококковой инфекции.Результаты ведомство планирует обобщить сначала за первое полугодие, а потом и за весь 2021 год.Проверка коснётся Владимира, города Радужный, Гусь-Хрустального, Селивановского, Меленковского, Юрьев-Польского, Вязниковскогои Гороховецкого районов.При необходимости предписано организовать дополнительную вакцинацию населения.