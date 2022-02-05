7 компаний региона примут участие в 29-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья...
7 компаний региона примут участие в 29-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2022». Она состоится 7 − 11 февраля в «Экспоцентре» в Москве.
Владимирскую область на ней представят компании:
− «МилкАгроСервис» (производитель молочно-холодильных установок, оборудования для переработки и комплектующих, г. Ковров);
− МНПП «Инициатива» (производитель коптильных и морозильных камер, пил для разделки туш, блокорезок, мясорубок, клипсаторов, инъекторов и другого оборудования для
мясоперерабатывающих цехов, модульных цехов и перерабатывающих линий, г. Александров);
− «Диет Пром» (производитель подсластителей, сладких смесей, кондитерских изделий на сахарозаменителях (печенье, сухарики, выпечка из слоёного теста), г. Владимир);
− «Гороховецкая мануфактура» (производитель кондитерских и крупяных изделий (печенье, хлебцы, отруби, кукурузные палочки), г. Гороховец);
− «Собинский хлебокомбинат» (производитель продукции из натуральных ингредиентов для здорового и правильного питания (батончики и готовые завтраки), г. Собинка);
− КПК «Хрустальный звон» (занимается декорированием стеклянной посуды деколью, золотом, напылением красками, художественной росписью, нанесением логотипов на
стеклоизделия, изготовлением формокомплектов и стеклоизделий по эскизам, г. Гусь-
Хрустальный).
− ИП Бардин Е.В. (производство растительных масел, жмыхов подсолнечника и халвы, г. Муром).
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