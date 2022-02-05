7 компаний региона примут участие в 29-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья...

7 компаний региона примут участие в 29-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2022». Она состоится 7 − 11 февраля в «Экспоцентре» в Москве.Владимирскую область на ней представят компании:− «МилкАгроСервис» (производитель молочно-холодильных установок, оборудования для переработки и комплектующих, г. Ковров);− МНПП «Инициатива» (производитель коптильных и морозильных камер, пил для разделки туш, блокорезок, мясорубок, клипсаторов, инъекторов и другого оборудования длямясоперерабатывающих цехов, модульных цехов и перерабатывающих линий, г. Александров);− «Диет Пром» (производитель подсластителей, сладких смесей, кондитерских изделий на сахарозаменителях (печенье, сухарики, выпечка из слоёного теста), г. Владимир);− «Гороховецкая мануфактура» (производитель кондитерских и крупяных изделий (печенье, хлебцы, отруби, кукурузные палочки), г. Гороховец);− «Собинский хлебокомбинат» (производитель продукции из натуральных ингредиентов для здорового и правильного питания (батончики и готовые завтраки), г. Собинка);− КПК «Хрустальный звон» (занимается декорированием стеклянной посуды деколью, золотом, напылением красками, художественной росписью, нанесением логотипов настеклоизделия, изготовлением формокомплектов и стеклоизделий по эскизам, г. Гусь-Хрустальный).− ИП Бардин Е.В. (производство растительных масел, жмыхов подсолнечника и халвы, г. Муром).ФОТО: https://pixabay.com/ru