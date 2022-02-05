Егор Козлов, девятилетний теннисист из Мелехова, покоряет соперников на международных турнирах. На...

Егор Козлов, девятилетний теннисист из Мелехова, покоряет соперников на международных турнирах. На днях он вернулся с соревнований из Минска, где также взял золото. С таким юным, но уже выдающимся спортсменом пообщалась Юлия Шувалова.Егор Козлов - маленькая, но всё же - первая ракетка России и большая гордость Коврова. В теннисе - с четырех лет, воспитан на высоких результатах. Побеждал в международных турнирах в Испании, Голландии, Франции и Бельгии.Егор Козлов, теннисист: “Я развожу соперника по корту, двигаю его. Стараюсь забить "неудобные мячи". Мой кумир Роджер Федерер. Он мне нравится, потому что он был первой ракеткой мира и я хочу достичь таких же успехов”.И это вполне возможно, говорит его тренер Роман Жаровцев. У юного спортсмена уже есть спонсорский контракт с той же крупной американской компанией, что у его кумира. Егор в теннис просто играет и получает удовольствие. Уверенный в себе, он не волнуется перед соревнованиями. Возможно, именно это и помогает теннисисту обыгрывать не только сверстников, но соперников постарше.Роман Жаровцев, тренер Егора: “Он быстро прогрессировал, сразу начал догонять ребят, с семилетними ему было уже интереснее играть. В 4 года он уже начал участвовать в соревнованиях. В 5 уже поездки начались и турнирная деятельность”.Интересно, что Егор мог и не стать выдающимся теннисистом. Родители поначалу отдали его в хоккей, но у спортсмена появилась аллергия... на лёд. Ребенок стал болеть, и тогда вместо клюшки ему "выписали" ракетку. Не зря. В 2018 году Егор выиграл Чемпионат Европы, а спустя год стал Чемпионом мира!Олеся Фуштей, мама Егора: “Нам всегда хотелось, чтобы он набирался опыта и становился взрослее мудрее, что и требует теннис. Все таки теннисный опыт он очень важен, поэтому мы и поехали в Европу,, когда он здесь не мог играть RTT, это российские теннисные турниры. Они играются с 9-10 лет. А так ему было 7 лет и была возможность его повести на международные выезды, где он набрался опыта сейчас и психологически он готов».Уже несколько лет Егор тренируется в Москве. В апреле всей семьей они переезжают в Испанию. По словам родителей, там лучше климат для тренировок. Вот так, покоряя Европу, восходящая звезда тенниса готовится завоевывать новые спортивные вершины. Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"