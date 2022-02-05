По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 4 февраля первым компонентом...

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 4 февраля первым компонентом вакцины привились 173 661 житель областного центра. Полную вакцинацию прошли 166 426 человек. За время прививочной кампании в лечебные учреждения Владимира поступило 228 682 комплекта доз вакцины.Коллективный иммунитет во Владимирской области, по данным оперштаба по коронавирусу на 4 февраля, составляет 56,4%.ФОТО:https://pixabay.com/ru