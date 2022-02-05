А дело всей жизни Павла Литова - спасение людей. Павел - заместитель начальника главного управления...

А дело всей жизни Павла Литова - спасение людей. Павел - заместитель начальника главного управления МЧС России по Владимирской области. Профессия подарила идею интересного хобби. Сотрудник МЧС собирает модельки пожарной техники. В деталях коллекцию рассмотрела наша съёмочная группа.Полковник Павел Литов - обладатель, пожалуй, самого большого и по-своему роскошного автопарка спецмашин. В его коллекции - больше восьмидесяти единиц пожарной техники. Началось с подаренной на профессиональный праздник модельки. Потом еще одной. А потом Павел взял за правило ежемесячно, с зарплаты пополнять свою коллекцию.Павел Литов, заместитель начальника главного управления МЧС России по Владимирской области: «131 Зил - это автоцистерна, основная единица пожарной техники, самый распространённый у нас в области был. Сейчас, конечно, современные уже на Камазы мы потихоньку переходим, но вот этот ЗиЛ - первое, что я покупал».В юности Павел мечтал стать танкистом. Даже отучился на водителя грузовика. Но отец, который работал в пожарной охране, предложил пойти по его стопам. Сказать, что работа оказалась сложной и ответственной - мало. Одному спасателю известно, чего стоят такие комментарии...Большой начальник, Павел Литов - на самом деле еще какой боец личного состава. Часто сам выезжает на спасательные операции и пожары. За время службы доводилось работать на разной технике. Пришлось как следует "прокачать" водительские навыки. У Павла - почти все категории прав, в том числе на водный транспорт - катера и лодки. Разумеется, есть допуск к работе на автолестнице и подъемнике, пожарные должны быть "на высоте". Для такой техники - особое место. В сердце и на стеллаже.Павел Литов, заместитель начальника главного управления МЧС России по Владимирской области: «Интересно покупать. И когда всё работает, вплоть до того, что и опоры выезжают. Некоторые смотришь модельки, они такие скованные, тяп-ляп сделаны, а когда уже до тонкости вот эти все элементы сделаны качественно, то это уже очень красиво и обязательно приобретается мной».В гараже уже тесно, скоро понадобится еще одна витрина. За шесть лет кабинет превратился в настоящий музей машин, по которому Павел с удовольствием иногда водит спонтанные экскурсии.Павел Литов, заместитель начальника главного управления МЧС России по Владимирской области: «Все удивляются и радуются, когда приходят в этот кабинет. Что вот такая вот коллекция. Я обязательно стараюсь рассказывать про каждую машину, если кому интересно, показывать. Некоторые сотрудники, если у кого-то есть, бывало приносили машины в коллекцию».Записаться на такую экскурсию, конечно, нельзя. Но некоторые из моделей можно увидеть в музее пожарной части номер 3 на Соколова-Соколенка. Часть своей коллекции Павел передал туда. Максим Калашников, Илья Хлудов. Вести-Владимир.