На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 1412 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 1412 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
660 - во Владимире;
172 - в Ковровском районе;
93 - в Киржачском районе;
84 - в Юрьев-Польском районе;
81 - в Муромском районе;
79 - в Кольчугинском районе;
73 - в Гусь-Хрустальном районе;
37 - в Петушинском районе;
36 - в Камешковском районе;
33 - в Собинском районе;
29 - в Вязниковском районе;
21 - в Судогодском районе;
8 - в городе Радужном;
2 - в Александровском районе;
1- в Гороховецком, Меленковском, Суздальском и в Селивановском районах.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 95 371 случай заболевания