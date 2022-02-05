На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 1412 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 1412 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:660 - во Владимире;172 - в Ковровском районе;93 - в Киржачском районе;84 - в Юрьев-Польском районе;81 - в Муромском районе;79 - в Кольчугинском районе;73 - в Гусь-Хрустальном районе;37 - в Петушинском районе;36 - в Камешковском районе;33 - в Собинском районе;29 - в Вязниковском районе;21 - в Судогодском районе;8 - в городе Радужном;2 - в Александровском районе;1- в Гороховецком, Меленковском, Суздальском и в Селивановском районах.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 95 371 случай заболевания