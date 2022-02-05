Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил события, произошедшие в августе 2020 года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил события, произошедшие в августе 2020 года.
Полтора года назад по всей Белоруссии прошли акции протеста. Тогда вышедший на улицы народ требовал пересмотреть результаты президентских выборов, а некоторые призывали Александра Лукашенко уйти в отставку. Те дни запомнились столкновениями протестующих с силовиками и массовыми задержаниями.
23 августа 2020 года на площади Независимости и одноименном проспекте в Минске собрались 250 тысяч митингующих. В тот день Лукашенко прибыл в свою резиденцию на вертолете, с автоматом в руках. Президента сопровождал его несовершеннолетний сын Николай, который тоже был вооружен.
Общаясь с российским журналистом Владимиром Соловьевым, глава республики объяснил, зачем тогда взял в руки оружие. Лукашенко рассказал, что таким образом пытался опровергнуть распространенную оппозиционерами информацию о его бегстве из Белоруссии. Об этом сообщает .
Автомат был необходим, поскольку протестующие намеревались взять штурмом Дворец Независимости, отметил глава государства. Тогда же, по словам Александра Лукашенко, силовики задерживали огромные партии грузов и взрывчатки, ввозимые из Украины.
Владимир Соловьев признался, что, увидев Александра Лукашенко с автоматом в руках, изменил о нем мнение. Телеведущий понял, что президент Белоруссии "готов умереть, но не уйти".