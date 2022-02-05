ЧП в Коврове. На улице Ватутина загорелась квартира в многоэтажке. Пожар произошел в ночь на 5 февраля. На место выехали 5 спецмашин и 18 пожарных. На седьмом этаже дома горела квартира.

ЧП в Коврове. На улице Ватутина загорелась квартира в многоэтажке. Пожар произошел в ночь на 5 февраля. На место выехали 5 спецмашин и 18 пожарных. На седьмом этаже дома горела квартира. Пожарные ворвались в горящее жилище и ликвидировали возгорание на 20 квадратных метрах. Сгорела отделка и имущество комнаты. Обошлось без пострадавших. Впрочем, из-за сильного задымления