В Интернете появилось видео, где владимирец пытается добиться от медицинского работника осмотра. Тщетно.

Оператор – Александр Акопов. Недавно у него подтвердился коронавирус. Через Горячую линию он пытался вызвать врача на дом для себя и ребенка.На следующий день заболела и супруга Александра. Не дожидаясь врача, она сама пошла в Красную зону. По приезде медицинский работник отказалась проводить осмотр для мужчины и ребенка. Сказала, чтобы те сделали вызов еще раз. Пытаясь сесть обратно в служебный транспорт, она отбивалась и пыталась закрыть дверь.