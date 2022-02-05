В Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области за прошлый год поступило 2488 обращений на...

В Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области за прошлый год поступило 2488 обращений на нарушение законодательства в сфере розничной торговли. Треть этих обращений приходится на нарушение прав потребителей при покупке в сети «Интернет» и мобильных приложениях.О чем нужно помнить, совершая онлайн-покупки:- Перед оформлением заказа в интернет-магазине необходимо проверить наличие реквизитов продавца: фирменное наименование, место нахождения (адрес), режим работы, ОГРН/ОГРИП;- Следует насторожиться, если сайт (или страница сайта) привлекает «самыми низкими» ценами, однако оплата товаров возможна только одним способом – безналичным расчетом;- Не переводите деньги за покупку на банковскую карту некоего физического лица. Поинтересуйтесь, придет ли вам на почту электронный чек. В чеке должен быть указан адрес сайта продавца;- Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение 7 дней. В случае если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента передачи товара;5. В случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, потребитель по своему выбору вправе: потребовать замены на товар этой же марки; потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.ФОТО: https://pixabay.com/ru/