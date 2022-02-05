Что важнее - жизнь или злато? Вопрос философский. Ответ искали 600 школьников со всего Суздальского...

Что важнее - жизнь или злато? Вопрос философский. Ответ искали 600 школьников со всего Суздальского района. В сказочной усадьбе Марьи-Искусницы ребята из двадцати сел посмотрели спектакль "Лисьи проделки". Это стало возможным благодаря гранту президентского фонда культурных инициатив и победе в номинации "Культурный код".Усадьба Марьи Искусницы в Суздале - это мир сказок для детей и взрослых. Каждый спектакль - с народным колоритом. Игра на баяне, балалайке, ложках. Старинные загадки и атмосфера русской избы. Герои самые что ни на есть русские народные, каждому знакомые. Волк, медведь, заяц.. Хитрая лиса-воровка украла самовар, пироги и кошелек у бабушки с дедушкой. А курочка снесла золотое яйцо. Которое оказалось пустым.С нами на прямой связи Ксения Варнавская, хозяйка усадьбы Марьи-Искусницы.Подробности — в сюжете!