США не пытаются помочь переживающей энергетический кризис Европе, заметил политолог Александр Вершинин.
США не пытаются помочь переживающей энергетический кризис Европе, заметил политолог Александр Вершинин.
Соединенные Штаты всячески пытаются заморозить "Северный поток – 2", при этом Вашингтон не делает Европе, реально нуждающейся в этом газопроводе, альтернативное предложение. На этот факт обратил внимание Александр Вершинин, беседуя с изданием "Экономика сегодня".
Впрочем, никаких предложений Евросоюзу, по мнению политолога, США делать не будут. Вашингтон просто продолжает кормить обещаниями европейцев, убеждая в том, что им не нужен "Северный поток – 2". Из-за этого отношения Америки и Европы лишь ухудшаются, считает эксперт.
Вершинин уверен, что газопровод из Усть-Луги в Грайфсвальд будет сертифицирован в этом году, поскольку Германия готова пойти на это. Однако неясно, сколько еще трудностей должна преодолеть Россия для того, чтобы "Северный поток – 2" был одобрен, подчеркнул политолог. Его слова приводит "".
Ранее бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что "Северный поток – 2" может быть остановлен, если Соединенные Штаты сделают Европе более выгодное предложение. При этом немецкий политик признался, что всегда воспринимал этот газопровод как реальный проект.