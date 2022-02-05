Прославленная российская фигуристка, серебряный призёр Олимпиады, заслуженный мастер спорта России,...

Прославленная российская фигуристка, серебряный призёр Олимпиады, заслуженный мастер спорта России, председатель президиума Добровольного физкультурного союза Ирина Слуцкая обратилась со словами поддержки к российским олимпийцам.С 33 регионом Ирину связывают многие спортивные проекты, направленные в том числе на развитие детского спорта.Отметим, в зимних Олимпийских играх принимают участие и спортсмены из Владимирской области. За кого болеют наши земляки, мы рассказывали ранее.