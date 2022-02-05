Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в КНР.

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в КНР.В пятницу 4 февраля в КНР начались переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. При встрече Путин приветствовал коллегу, однако руку ему не пожал. При встрече политики решили обменяться другим приветственным жестом – они помахали друг другу. Вероятно, скоро это станет новым политическим трендом в высокопоставленных кругах.Напомним, Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждают в ходе встречи основные темы двусторонних отношений, а также региональную и общемировую повестку.В ходе переговоров Владимир Путин объявил о новом шаге сотрудничества России и Китая в газовой сфере. Страны подписали контракт на поставки из России в Китай десяти миллиардов кубов газа в год.Также в ходе встречи Си Цзиньпин отметил, что Росия и Китай являются опорой для сплочения всего мира. Лидер КНР оценил демократический дух двух стран и подчеркнул важность противостояния вмешательству во внутренние дела стран. Также лидеры двух держав поговорили о тенденции перераспределения формирования баланса мировых сил.Вечером президент России Владимир Путин посетит церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.