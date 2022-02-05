В настоящее время Росздравнадзор по Владимирской области проводит проверку по факту неоказания...

В настоящее время Росздравнадзор по Владимирской области проводит проверку по факту неоказания медпомощи мужчине с коронавирусом, которого, согласно распространённой в соцсетях информации, пришедший на другой вызов участковый врач отказался осмотреть.Ранее во владимирских соцсетях появилось видео, где мужчина пытается догнать врача, которая пришла на вызов к его супруге. По словам мужчины, они с ребёнком вызывали помощь ещё раньше, однако на их вызов никто не пришёл. А вот спустя день с момента вызова медицинского работника супруге явился участковый врач. Но на тот момент женщину уже госпитализировали. Сообщив эту информацию доктору, мужчина надеялся, что осмотрят и назначат лечение хотя бы ему. Однако врач решила просто уйти.Фото: фрагмент из видео, размещённого в паблике Подслушано во Владимире