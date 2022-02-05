С января 2022 года путем подачи дистанционного заявления через данный интернет-ресурс можно заказать без личного посещения учреждений:

Все большую поддержку оказывает гражданам портал «Госуслуги». С января 2022 года путем подачи дистанционного заявления через данный интернет-ресурс можно заказать без личного посещения учреждений и ведомств системы Министерства внутренних дел РФ получение следующих услуг, документов и действий:- Загранпаспорт гражданина РФ,- Паспорт гражданина РФ,- Справку об отсутствии судимости,- Регистрацию по месту жительства или пребывания,- Регистрацию транспортного средства,- Получение права на управление транспортным средством,- Сервис проверки транспортных средств,- Предоставление адресно-справочной информации,- Приглашения на въезд в Российскую Федерацию,- Запись на прием в МВД.Удобный интернет-доступ позволяет экономить время при получении определенной услуги или необходимой информации.Чтобы эффективно пользоваться всеми предоставляемыми сайтом возможностями, необходимо однократно пройти несложную первичную регистрацию на портале, указав свои персональные данные в личном кабинете. После её прохождения доступ к интернет-услугам будет открыт в полном объеме.Важным преимуществом обращения в ведомство через сайт www.gosuslugi.ru заключается также и в значительной экономии гражданами своих денежных средств. Сайт предоставляет авторизованным пользователям скидку на оплату госпошлины в размере 30% от установленных тарифов.УВД по ЗАО предлагает использовать эти возможности, экономя свои средства и не выходя из дома.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93