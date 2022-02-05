ООО Владимиртеплогаз на 100% контролируется администрацией Владимирской области.

Как пишет пресс-служба администрации Владимирской области, ООО "Энергоспецремонт" (Тамбов) специально подал заявление в суд, чтобы тот признал банкротом ООО "Владимиртеплогаз" из-за долгов.Как следует из материалов арбитражного дела владимирский подрядчик должен выплатить "Энергоспецремонту" почти 3,4 млн рублей. Эти деньги компания должна была получить в 2020 году, когда выполняла реконструкции участка тепловой сети в Муроме.Как отмечают в пресс-центре, основания для обращения ООО «Энергоспецремонт» в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Владимиртеплогаз» банкротом отсутствуют.В выводе сказано, что сообщение, опубликованное юридической компанией г. Тамбова является незаконным и может иметь целью причинение недобросовестным подрядчиком ущерба деловой репутации «Владимиртеплогаз».Напомним, ООО "Владимиртеплогаз" полностью контролируется администрацией Владимирской области. Под патронатом специалистов находится 180 котельных, 70 центральных тепловых пунктов, а также 1,5 тыс. км тепловых сетей.