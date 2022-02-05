Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, ежегодно спасатели привлекаются к...

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, ежегодно спасатели привлекаются к ликвидации последствий более тысячи ДТП, в результате которых деблокируют и спасают десятки человек. В 2021-м году были спасены 42 человека, пострадавших при ДТП, в том числе 1 ребёнок. Об этом стало известно в ходе заседания Круглого стола на тему «О реализации государственной программы Владимирской области «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области».Сотрудники МЧС России так же принимают участие в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и мероприятиях, направленных на снижение числа ДТП и повышение уровня образованности граждан.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области