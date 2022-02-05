Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Полевой Гусь-Хрустального поступило накануне...

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Полевой Гусь-Хрустального поступило накануне вечером.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 18 кв. м. Пострадала внутренняя отделка дома. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 10 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области