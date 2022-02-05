По предварительной информации пресс-службы регионального УМВД, авария произошла сегодня около 13:15...

По предварительной информации пресс-службы регионального УМВД, авария произошла сегодня около 13:15 на 17-ом км автодороги Р-132 д. Новая Быковка у дома 89а в Камешковском районе.Водитель автомобиля HAVAL 1980 года рождения, двигаясь по направлению в сторону Нижнего Новгорода, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN с полуприцепом. За рулём большегруза находился мужчина 1980 года рождения.