Сегодня около 1:19 на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в...

Сегодня около 1:19 на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Коврове на улице Ватутина.На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдался дым из квартиры на 7-ом этаже. Для эвакуации и тушения пожара было звено ГДЗС. Спасатели не дали огню распространиться на всю квартиру и оперативно ликвидировали горение на площади 20 кв. м. В результате сгорела внутренняя отделка и имущество комнаты.Эвакуированы 10 человек. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 14 человек личного состава от МЧС, а также 1 единица техники, 4 человека личного состава от ведомственной пожарной охраны ОАО «ЗИД». Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области