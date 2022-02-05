Сегодня ночью, около 0:45 на 366 км автодороги Р-132 (Золотое кольцо) в Гусь-Хрустальном районе...

Сегодня ночью, около 0:45 на 366 км автодороги Р-132 ("Золотое кольцо") в Гусь-Хрустальном районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации регионального УМВД, водитель автомобиля ГАЗ 1962 года рождения, двигаясь со стороны города Курлово в сторону Гусь-Хрустального, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем International с полуприцепом под управлением водителя 1966 года рождения.В результате аварии водитель большегруза доставлен в медицинское учреждение.Полицией проводится проверка обстоятельств происшествия.ФОТО: Подслушано у автомобилистов