Уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец выступила с
предложением.
Уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец выступила с
предложением.
Детский омбудсмен предложила увеличить размер выплат
опекунам детей-инвалидов, причем повышение не будет связано с наличием и
размером трудового дохода. На данный момент граждане, ухаживающие за детьми с
ограниченными способностями младше 18 лет, имеют право на выплату от государства
в размере 10 тысяч рублей. Для получения субсидии опекун должен быть безработным,
не получать пособий и пенсии.
Как сообщает , Волынец предложила внести
изменения в действующий порядок. Ее инициатива заключается в том, что выплаты
смогут получать все опекуны несовершеннолетних с ограниченными возможностями,
независимо от того, есть у них работа или нет.
На данный момент граждане, попадающие в эту категорию, могут
зарабатывать через оформление самозанятости, но это, по ее мнению, проблему не
решает. Помимо расширения категории граждан, Основатель Национального родительского
комитета предложила увеличить размер пособия до установленного МРОТа и
предоставить возможность работать неполный день или в дистанционном режиме.
Волынец уверена, что подобная мера поспособствует тому, что
семьи будут реже вынуждены помещать детей-инвалидов в специализированные интернаты на полное
попечение государства.
"Дети-инвалиды и инвалиды I группы с детства в
большей степени будут получать заботу непосредственно от своих родных и
близких, а не от наёмных профессионалов, что будет очень важным аспектом для их
эмоционального благополучия и гарантией качества жизни", -
заявила Ирина Волынец.