Уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец выступила с предложением.

Уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец выступила спредложением.Детский омбудсмен предложила увеличить размер выплатопекунам детей-инвалидов, причем повышение не будет связано с наличием иразмером трудового дохода. На данный момент граждане, ухаживающие за детьми сограниченными способностями младше 18 лет, имеют право на выплату от государствав размере 10 тысяч рублей. Для получения субсидии опекун должен быть безработным,не получать пособий и пенсии.Как сообщает , Волынец предложила внестиизменения в действующий порядок. Ее инициатива заключается в том, что выплатысмогут получать все опекуны несовершеннолетних с ограниченными возможностями,независимо от того, есть у них работа или нет.На данный момент граждане, попадающие в эту категорию, могутзарабатывать через оформление самозанятости, но это, по ее мнению, проблему нерешает. Помимо расширения категории граждан, Основатель Национального родительскогокомитета предложила увеличить размер пособия до установленного МРОТа ипредоставить возможность работать неполный день или в дистанционном режиме.Волынец уверена, что подобная мера поспособствует тому, чтосемьи будут реже вынуждены помещать детей-инвалидов в специализированные интернаты на полноепопечение государства."Дети-инвалиды и инвалиды I группы с детства вбольшей степени будут получать заботу непосредственно от своих родных иблизких, а не от наёмных профессионалов, что будет очень важным аспектом для ихэмоционального благополучия и гарантией качества жизни", -заявила Ирина Волынец.