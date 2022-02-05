Экзотические животные уже давно перестали быть редкостью в домах жителей Владимирской области. И мы...

Экзотические животные уже давно перестали быть редкостью в домах жителей Владимирской области. И мы много рассказывали о владимирцах, которые держат у себя тропических грызунов, домашних рептилий, обезьян. Но сегодня речь пойдёт о тех, для кого квартира будет слишком мала. О питомцах Артёма Сашенко расскажет Дмитрий Горкин.-Она не мёрзнет, она адаптирована к нашим морозам, да, мой сладкий? Ну-ка, скажи им чё-нито! А, Фарид?Фарида - двугорбый верблюд или бактриан появилась у Артёма Сашенко полгода назад, причём совершенно неожиданно. Её бывший хозяин, владелец частного зоопарка умер и всех животных пришлось срочно раздать, иначе им грозила гибель, рассказывает Артём. Узнав об этом, он, ни секунды не раздумывая, решил забрал Фариду себе. Впоследствии оказалось, что содержать диковинное животное не сложнее, чем собаку.Артём Сашенко, зооактивист: “Верблюды не кричат, не шумят, копыт у них нет - они мягколапки, тихая. Характер спокойный, для её возраста, примерно 10 лет, она очень спокойная. По содержанию это сено, комбикорм и овощи. Ну, дешевле, чем пару собак содержать. Мы её любим, она очень поправилась у нас, обросла. Растём, ухаживаем, думаю в будущем мужа ей спасти”.А вот такой Фарида была до зимы, когда её только-только привезли из Подмосковья. Усталая, истощённая. Но любовь и забота сделали своё дело. Фарида преобразилась и чувствует себя в новом доме вполне комфортно. Особенно ей нравится общество собак, и они тоже не против такой компании.Но лучшей подругой для Фариды стала ослица Люба. Они словно родственные души - сразу нашли общий язык. Возможно, потому что судьбы похожи, говорит Артём.Артём Сашенко, зооактивист: “Всю жизнь мечтал об ослике и вот мечты сбываются, так получилось, что довелось и ослика спасти. Выкупили у одних людей из не очень хороших условий. Эксплуатировали круглые сутки на катание детей. При условии, что ей уже лет 12 - дама в возрасте. Но теперь будет, как говорится, на пенсии доживать у нас”.Правда, сейчас животных вынужденно разлучили - чтобы ослица не замёрзла, её на время холодов поместили в тёплый сарай. Но с оттепелью они снова воссоединятся. И кто знает, возможно к этому времени их семья еще немного вырастет. Спасение животных из трудных ситуаций для Артёма - дело всей его жизни. Дмитрий Горкин, Илья Хлудов, Вести Владимир.