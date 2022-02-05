Экологическое мышление. Термин, который сегодня знают даже первоклассники. Беречь природу учат в...

Экологическое мышление. Термин, который сегодня знают даже первоклассники. Беречь природу учат в школе. Дети сортируют мусор, сдают пластиковые крышечки и батарейки в специальные контейнеры. Ответственность за будущее планеты взяли на себя и ученики 37 школы Владимира. В Кванториуме они создают биоразлагаемые пакеты. Из материалов, которые не вредят окружающей среде.Никита Каримов, ученик Кванториума: «Идея возникла с того, что Аня была на море и увидела страшную картину, как целый пляж был завален пластиковыми отходами. А еще до этого мы читали новость, что в Атлантическом океане целый плавучий остров из пластика скопился. К сожалению, проблема не нова. И очень долго она копится».Ребята уже получили образец заменителя пластика. По словам юных ученых, он разлагается менее чем за месяц. Воду доводят до кипения, добавляют глицерин, крахмал, красные водоросли и секретный загуститель. Рецепт которого пока не разглашают. Изобретение съедобное и пахнет конфетами. После нагревания его сушат около семи часов. Наощупь биоразлагаемый пластик прочный, разорвать его трудно. Но водой он пока испытание не прошел. Поэтому кванторианцы будут дорабатывать свою задумку. Чтобы идею можно было тиражировать дальше. Сами школьники стараются внедрить экопривычки в свою жизнь.Анна Остапчук, Дарья Маркевич, ученицы Кванториума: “Бумажные пакеты. Я стараюсь меньше использовать обычных пакетов.То же самое. Я вообще не использую полиэтиленовые пакеты”.