По данным регионального оперштаба по коронавирусу, в медицинские учреждения области за сутки...

По данным регионального оперштаба по коронавирусу, в медицинские учреждения области за сутки доставлены 147 человек. Число заразившихся продолжает расти - сегодня известно о 1412 новых случаях заражения в 33 регионе. Всего с диагнозом коронавирус продолжают лечиться 95 371 владимирец.Выздоровели 302 жителя региона.Также известно о 5 летальных исходах в результате болезни. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 3 118 жителей Владимирской области.ФОТО: https://pixabay.com/ru/